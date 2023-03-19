Богдан Сарнавский выиграл 10-ю дуэль один на один в УПЛ

В матче со «Львовом» голкипер криворожцев Богдан Сарнавский выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины из 21. 7 раз он выходил победителем в поединках один на один в рядах «Львова», 2 – в «Кривбассе» и 1 – в «Шахтере». 9 ударов с «точки» Богдан отразил лично, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот. К слову, в рейтинге вратарей-антипенальтистов УПЛ Сарнавский занимает сейчас 7-ю строчку. При этом по числу сейвов уступает только четырем вратарям – Андрею Глущенко, Юрию Панькиву, Игорю Шуховцеву и Рустаму Худжамову.

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь Клубы ВР ШТ М Всего Удары % 1. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия, 9 0 10 19 56 33,9 Оболонь 2. Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса, Нива В, Ильичевец, 13 2 3 18 68 26,5 Арсенал, Таврия, Заря 3. Андрей ГЛУЩЕНКО Торпедо, Звезда, Металлург З, 13 1 2 16 46 34,8 Ильичевец 4. Юрий ПАНЬКИВ Александрия, Арсенал, 13 0 2 15 44 34,1 Металлург Д, Сталь Км, Рух 5. Рустам ХУДЖАМОВ Харьков, Ильичевец, Металлист 10 3 1 14 35 40,0 6. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, Кривбасс 7 2 3 12 45 26,7 7. Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Львов, 9 0 1 10 21 47,6 Днепр-1, Кривбасс

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ