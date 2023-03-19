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  4. Богдан Сарнавский выиграл 10-ю дуэль один на один в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 05:39 |
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Богдан Сарнавский выиграл 10-ю дуэль один на один в УПЛ

По числу пенальтийских сейвов голкипер «Кривбасса» уступает только четырем вратарям

19 марта 2023, 05:39 |
110
0
Богдан Сарнавский выиграл 10-ю дуэль один на один в УПЛ
ФК Кривбасс. Богдан Сарнавский

В матче со «Львовом» голкипер криворожцев Богдан Сарнавский выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины из 21. 7 раз он выходил победителем в поединках один на один в рядах «Львова», 2 – в «Кривбассе» и 1 – в «Шахтере». 9 ударов с «точки» Богдан отразил лично, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот. К слову, в рейтинге вратарей-антипенальтистов УПЛ Сарнавский занимает сейчас 7-ю строчку. При этом по числу сейвов уступает только четырем вратарям – Андрею Глущенко, Юрию Панькиву, Игорю Шуховцеву и Рустаму Худжамову.

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

44

34,1

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

9

0

1

10

21

47,6

Днепр-1, Кривбасс

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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