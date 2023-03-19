Богдан Сарнавский выиграл 10-ю дуэль один на один в УПЛ
По числу пенальтийских сейвов голкипер «Кривбасса» уступает только четырем вратарям
В матче со «Львовом» голкипер криворожцев Богдан Сарнавский выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины из 21. 7 раз он выходил победителем в поединках один на один в рядах «Львова», 2 – в «Кривбассе» и 1 – в «Шахтере». 9 ударов с «точки» Богдан отразил лично, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот. К слову, в рейтинге вратарей-антипенальтистов УПЛ Сарнавский занимает сейчас 7-ю строчку. При этом по числу сейвов уступает только четырем вратарям – Андрею Глущенко, Юрию Панькиву, Игорю Шуховцеву и Рустаму Худжамову.
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
44
|
34,1
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
9
|
0
|
1
|
10
|
21
|
47,6
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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