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Чемпионат Франции
Ланс
18.03.2023 22:00 – FT 3 : 0
Анже
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Франция
19 марта 2023, 04:22 | Обновлено 19 марта 2023, 04:51
55
0

ВИДЕО. Лилль забил на 90+11, Ланс вышел на 2-е место во Франции

18 марта состоялись 2 матча Лиги 1

19 марта 2023, 04:22 | Обновлено 19 марта 2023, 04:51
55
0
ВИДЕО. Лилль забил на 90+11, Ланс вышел на 2-е место во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 марта, состоялись два матча 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Лилль» португальского наставника Паулу Фонсеки в гостях одержал волевую победу в гостях над «Тулузой». Первый мяч был забит на 85 минуте, отличился Александро. Второе взятие ворот было оформлено на 90+11 минуте Мохамедом Байо. Изначально к основному времени было добавлено 4 минуты, но на 90+2 врачи долго оказывали помощь Тимоти Веа, из-за чего поединок затянулся.

«Ланс» у себя дома выиграл 3:0 у «Анже» и вышел на второе место в таблице чемпионата Франции по футболу. Сейчас у команды 57 пунктов после 28 игр.

Чемпионат Франции по футболу. 28-й тур. 18 марта

Тулуза – Лилль – 0:2
Голы: Александро, 85, Байо, 90+11

Ланс – Анже – 3:0
Голы: Фофана, 26, Опенда, 30, 46

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).
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Источник Sport.ua
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