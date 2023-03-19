ВИДЕО. Лилль забил на 90+11, Ланс вышел на 2-е место во Франции

В субботу, 18 марта, состоялись два матча 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Лилль» португальского наставника Паулу Фонсеки в гостях одержал волевую победу в гостях над «Тулузой». Первый мяч был забит на 85 минуте, отличился Александро. Второе взятие ворот было оформлено на 90+11 минуте Мохамедом Байо. Изначально к основному времени было добавлено 4 минуты, но на 90+2 врачи долго оказывали помощь Тимоти Веа, из-за чего поединок затянулся.

«Ланс» у себя дома выиграл 3:0 у «Анже» и вышел на второе место в таблице чемпионата Франции по футболу. Сейчас у команды 57 пунктов после 28 игр.

Чемпионат Франции по футболу. 28-й тур. 18 марта

Тулуза – Лилль – 0:2

Голы: Александро, 85, Байо, 90+11

Ланс – Анже – 3:0

Голы: Фофана, 26, Опенда, 30, 46