В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.