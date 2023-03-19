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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 03:43 |
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец

Поединок состоится 19 марта в 13:00 по Киеву

19 марта 2023, 03:43 |
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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