Украина. Премьер лига19 марта 2023, 03:43 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец
Поединок состоится 19 марта в 13:00 по Киеву
19 марта 2023, 03:43 |
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В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
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