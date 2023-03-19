Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Боруссия Д уничтожила Кельн, РБ Лейпциг уступил аутсайдеру
Чемпионат Германии
Аугсбург
18.03.2023 16:30 – FT 1 : 1
Шальке
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 марта 2023, 03:19 | Обновлено 19 марта 2023, 03:20
10
0

ВИДЕО. Боруссия Д уничтожила Кельн, РБ Лейпциг уступил аутсайдеру

18 марта состоялись 5 матчей 25-го тура Бундеслиги

19 марта 2023, 03:19 | Обновлено 19 марта 2023, 03:20
10
0
ВИДЕО. Боруссия Д уничтожила Кельн, РБ Лейпциг уступил аутсайдеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 марта, состоялись 5 матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Центральный поединок дня между клубами «Боруссией Д» и «Кельном» завершился разгромом от хозяев поля со счетом 6:1. Марко Ройс забил 150-й гол в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг» неожиданно уступил «Бохуму», который находится внизу турнирной таблицы. Также свои победы добыли «Хоффенхайм» и «Вольфсбург», а «Аугсбург» и «Шальке» расписали ничью.

Чемпионат Германии по футболу. 25-й тур. 18 марта

Аугсбург – Шальке – 1:1
Голы: Майер, 51 – Бюльтер, 90+3 (пен.)
Удаление: Демирович, 52

Бохум – РБ Лейпциг – 1:0
Гол: Машович, 48

Хоффенхайм – Герта – 3:1
Голы: Крамарич, 24 (пен.), 37 (пен.), Бебу, 51 – Йоветич, 90+2
Удаление: Даббур, 71

Штутгарт – Вольфсбург – 0:1
Гол: Мармош, 56

Боруссия Д – Кельн – 6:1
Голы: Геррейру, 15, Халлер, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 – Зельке, 42

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Мариус Бюльтер (Шальке).
53’
Эрмедин Демирович (Аугсбург) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Арне Майер (Аугсбург).
По теме:
Челси – Эвертон – 2:2. Миколенко помог ирискам, Мудрик – на скамейке. Видео
Ман Сити – Бернли – 6:0. Очередное шоу Холанда, провал Компани. Видео голов
Украинское дерби в Польше. Восстановление Коноплянки, Кочергин без голов
Кельн Боруссия Дортмунд Аугсбург Шальке Бохум РБ Лейпциг Хоффенхайм Герта Штутгарт Вольфсбург Марко Ройс видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Известный карикатурист посвятил картину легендарному Шевченко
Футбол | 19 марта 2023, 02:28 0
ФОТО. Известный карикатурист посвятил картину легендарному Шевченко
ФОТО. Известный карикатурист посвятил картину легендарному Шевченко

Омар Момани изобразил именитого украинского футболиста с золотым мячом и кубком ЛЧ

ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент
Футбол | 18 марта 2023, 23:41 7
ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент
ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент

Украинский форвард «Брюгге» вышел на поле на замену на 64-й минуте

ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Футбол | 18.03.2023, 19:32
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Футбол | 18.03.2023, 17:25
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Футбол | 18.03.2023, 03:50
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
18.03.2023, 21:28 34
Футбол
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
18.03.2023, 20:01 21
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.03.2023, 17:15 1
Биатлон
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 5
Теннис
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
17.03.2023, 01:30 4
Футбол
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
17.03.2023, 12:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности