ВИДЕО. Боруссия Д уничтожила Кельн, РБ Лейпциг уступил аутсайдеру
18 марта состоялись 5 матчей 25-го тура Бундеслиги
В субботу, 18 марта, состоялись 5 матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Центральный поединок дня между клубами «Боруссией Д» и «Кельном» завершился разгромом от хозяев поля со счетом 6:1. Марко Ройс забил 150-й гол в Бундеслиге.
«РБ Лейпциг» неожиданно уступил «Бохуму», который находится внизу турнирной таблицы. Также свои победы добыли «Хоффенхайм» и «Вольфсбург», а «Аугсбург» и «Шальке» расписали ничью.
Чемпионат Германии по футболу. 25-й тур. 18 марта
Аугсбург – Шальке – 1:1
Голы: Майер, 51 – Бюльтер, 90+3 (пен.)
Удаление: Демирович, 52
Бохум – РБ Лейпциг – 1:0
Гол: Машович, 48
Хоффенхайм – Герта – 3:1
Голы: Крамарич, 24 (пен.), 37 (пен.), Бебу, 51 – Йоветич, 90+2
Удаление: Даббур, 71
Штутгарт – Вольфсбург – 0:1
Гол: Мармош, 56
Боруссия Д – Кельн – 6:1
Голы: Геррейру, 15, Халлер, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 – Зельке, 42
События матча
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