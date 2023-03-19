ВИДЕО. Боруссия Д уничтожила Кельн, РБ Лейпциг уступил аутсайдеру

В субботу, 18 марта, состоялись 5 матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Центральный поединок дня между клубами «Боруссией Д» и «Кельном» завершился разгромом от хозяев поля со счетом 6:1. Марко Ройс забил 150-й гол в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг» неожиданно уступил «Бохуму», который находится внизу турнирной таблицы. Также свои победы добыли «Хоффенхайм» и «Вольфсбург», а «Аугсбург» и «Шальке» расписали ничью.

Чемпионат Германии по футболу. 25-й тур. 18 марта

Аугсбург – Шальке – 1:1

Голы: Майер, 51 – Бюльтер, 90+3 (пен.)

Удаление: Демирович, 52

Бохум – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Машович, 48

Хоффенхайм – Герта – 3:1

Голы: Крамарич, 24 (пен.), 37 (пен.), Бебу, 51 – Йоветич, 90+2

Удаление: Даббур, 71

Штутгарт – Вольфсбург – 0:1

Гол: Мармош, 56

Боруссия Д – Кельн – 6:1

Голы: Геррейру, 15, Халлер, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 – Зельке, 42