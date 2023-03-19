Поединок с Зарей стал юбилейным для капитана Динамо

Матч против «Зари» стал 200-м для Сергея Сидорчука в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. В составе бело-синих Сергей дебютировал 10 марта 2013 года в гостевом поединке динамовцев с «Волынью» (2:0). 71 раз ставил Сидорчука на игру Сергей Ребров, 53 – Мирча Луческу, 36 – Александр Хацкевич, 22 – Алексей Михайличенко и 18 – Олег Блохин.

К слову, поединок с луганчанами оказался юбилейным еще для одного игрока киевлян - Александра Тымчика, который провел 100-й матч в УПЛ (59 - за «Зарю», 26 - за «Динамо», 15 - за каменскую «Сталь»).

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо» в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 10.03.2013 Волынь (г) 2:0 50-й 04.10.2015 Ворскла (г) 4:0 100-й 25.07.2018 Ворскла (д) 1:0 150-й 19.09.2020 Львов (д) 3:1 200-й 18.03.2023 Заря (д) 0:1

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в УПЛ

Игрок Годы Матчи 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2016 426 2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 3. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 4. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 5. Денис ГАРМАШ 2009-2023 230 6. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 228 8. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 9. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 10. Сергей СИДОРЧУК 2013-2023 200

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ