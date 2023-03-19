Поединок с Зарей стал юбилейным для капитана Динамо
Сергей Сидорчук провел 200-й матч в УПЛ в рядах киевлян
Матч против «Зари» стал 200-м для Сергея Сидорчука в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. В составе бело-синих Сергей дебютировал 10 марта 2013 года в гостевом поединке динамовцев с «Волынью» (2:0). 71 раз ставил Сидорчука на игру Сергей Ребров, 53 – Мирча Луческу, 36 – Александр Хацкевич, 22 – Алексей Михайличенко и 18 – Олег Блохин.
К слову, поединок с луганчанами оказался юбилейным еще для одного игрока киевлян - Александра Тымчика, который провел 100-й матч в УПЛ (59 - за «Зарю», 26 - за «Динамо», 15 - за каменскую «Сталь»).
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо» в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.03.2013
|
Волынь (г)
|
2:0
|
50-й
|
04.10.2015
|
Ворскла (г)
|
4:0
|
100-й
|
25.07.2018
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
150-й
|
19.09.2020
|
Львов (д)
|
3:1
|
200-й
|
18.03.2023
|
Заря (д)
|
0:1
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в УПЛ
|
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
426
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
3.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
5.
|
Денис ГАРМАШ
|
2009-2023
|
230
|
6.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
228
|
8.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
9.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
10.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
200
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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