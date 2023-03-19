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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 02:15 |
61
0

Поединок с Зарей стал юбилейным для капитана Динамо

Сергей Сидорчук провел 200-й матч в УПЛ в рядах киевлян

19 марта 2023, 02:15 |
61
0
Поединок с Зарей стал юбилейным для капитана Динамо
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Матч против «Зари» стал 200-м для Сергея Сидорчука в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. В составе бело-синих Сергей дебютировал 10 марта 2013 года в гостевом поединке динамовцев с «Волынью» (2:0). 71 раз ставил Сидорчука на игру Сергей Ребров, 53 – Мирча Луческу, 36 – Александр Хацкевич, 22 – Алексей Михайличенко и 18 – Олег Блохин.

К слову, поединок с луганчанами оказался юбилейным еще для одного игрока киевлян - Александра Тымчика, который провел 100-й матч в УПЛ (59 - за «Зарю», 26 - за «Динамо», 15 - за каменскую «Сталь»).

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо» в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

10.03.2013

Волынь (г)

2:0

50-й

04.10.2015

Ворскла (г)

4:0

100-й

25.07.2018

Ворскла (д)

1:0

150-й

19.09.2020

Львов (д)

3:1

200-й

18.03.2023

Заря (д)

0:1

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в УПЛ

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

4.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

5.

Денис ГАРМАШ

2009-2023

230

6.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

228

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

9.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

10.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

200

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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