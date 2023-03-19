19 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 27 тура чемпионата Италии по футболу, в котором миланский «Интер» встретится с туринским «Ювентусом».

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Старт поединка запланирован на 21:45 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.