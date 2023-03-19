Италия19 марта 2023, 01:43 | Обновлено 19 марта 2023, 01:44
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер Милан – Ювентус
Поединок состоится 19 марта в 21:45 по Киеву
19 марта 2023, 01:43 | Обновлено 19 марта 2023, 01:44
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19 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 27 тура чемпионата Италии по футболу, в котором миланский «Интер» встретится с туринским «Ювентусом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:45 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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