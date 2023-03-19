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Италия
19 марта 2023, 01:43 | Обновлено 19 марта 2023, 01:44
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер Милан – Ювентус

Поединок состоится 19 марта в 21:45 по Киеву

19 марта 2023, 01:43 | Обновлено 19 марта 2023, 01:44
4
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Интер Милан – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 27 тура чемпионата Италии по футболу, в котором миланский «Интер» встретится с туринским «Ювентусом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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