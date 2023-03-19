18.03.2023 22:00 – FT 3 : 0
Испания19 марта 2023, 00:29 | Обновлено 19 марта 2023, 01:06
84
0
Нелетучие мыши. Атлетико разгромил Валенсию: уже 10 матчей без поражений
У хозяев поля отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Тома Лемар
19 марта 2023, 00:29 | Обновлено 19 марта 2023, 01:06
84
0
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Валенсию» со счетом 3:0.
У хозяев поля отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Тома Лемар.
«Атлетико» идет в топ-3 Ла Лиги на серии в 10 матчей без поражений (51 очко). «Летучие мыши» терпят бедствие, находясь в опасной зоне (26 очков, 17-я позиция)
Ла Лига. 26-й тур, 18 марта
Атлетико – Валенсия – 3:0
Голы: Гризманн, 23, Феррейра-Карраско, 49, Лемар, 67.
Видео голов и обзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Атлетико Мадрид).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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