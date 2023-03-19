Нелетучие мыши. Атлетико разгромил Валенсию: уже 10 матчей без поражений

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Валенсию» со счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Тома Лемар.

«Атлетико» идет в топ-3 Ла Лиги на серии в 10 матчей без поражений (51 очко). «Летучие мыши» терпят бедствие, находясь в опасной зоне (26 очков, 17-я позиция)

Ла Лига. 26-й тур, 18 марта

Атлетико – Валенсия – 3:0

Голы: Гризманн, 23, Феррейра-Карраско, 49, Лемар, 67.

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