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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 19:37 | Обновлено 18 марта 2023, 19:38
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2

Юрий Вирт: «Нам просто не хватает мастерства»

Главный тренер «Вереса» подытожил матч с «Днепром-1»

18 марта 2023, 19:37 | Обновлено 18 марта 2023, 19:38
115
2
Юрий Вирт: «Нам просто не хватает мастерства»
НК Верес

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился первыми впечатлениями от игры против «Днепра-1», в которой «красно-черные» уступили со счетом 0:1.

«Мы сегодня не заслуживали поражения. Более справедливым итогом была бы ничья. Действительно, реализация у нас очень хромает. Создали достаточно моментов, много избивали. Где-то гостей выручал Владислав Рыбак, а где-то мы из выгодных положений просто не попадали в створ ворот.

Качеством игры в целом и отношением футболистов – в целом я доволен. Но без забитых мячей побед не будет. Уже на старте матча выходили два против одного и Николай Гайдучик просто не смог отдать передачу. Такие передачи мы обязаны выполнять и реализовывать такие шансы. Нам просто не хватает мастерства.

Я уже сказал это футболистам. Нам просто нужно выиграть одну игру и дальше будет легче.

Дмитрий Шух сегодня дебютировал из-за повреждений Валерия Кучерова. Молодой футболист. Он хорошо работает на тренировках. Боролся, цеплялся за мяч в матче против одного из лидеров чемпионата. Радует, что он прогрессирует. Если так дальше будет работать – у него будет больше времени.

Сейчас у нас будет небольшая пауза в чемпионате. Сыграем контрольную игру с «Карпатами». В этом матче будем готовиться к «Кривбассу». Будем анализировать ошибки. Поэтому шанс выйти в старте в следующей официальной игре будут иметь все.

Атмосфера в команде хорошая. Давит психологически лишь тот факт, что не имеем домашних побед. Футболисты поблагодарили друг друга в раздевалке. Все понимают, что мы заставили «Днепр-1» обороняться, выбивать мяч в аут и тянуть время. Трибуны нам аплодировали за игру. Поэтому не вешаем нос. Нет результата. Но мы работаем и продолжаем пытаться этот результат получить.

Не хватает мастерства, чтобы отдать последнюю передачу и нанести решающий удар. «Днепр-1» свой момент сотворил и забил. У нас этого, к сожалению, нет. Потому мы должны работать на каждой тренировке и в каждой игре. Только так мы повысим свое индивидуальное мастерство. Если так, как против «Ворсклы» и «Днепра-1», будем играть дальше - результат будет», – сказал Вирт.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 Верес - Днепр-1 пресс-конференция Юрий Вирт
Источник ФК Верес
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Комментарии 2
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Soler61
Тренер жалуется что его игроки не могут реализовавать моменты .Это все равно что сам на себя жалуется 
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0
Soler61
Нужно больше работать на тренировках над реализацией .Что толку жаловаться .Работать и работать 
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0
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