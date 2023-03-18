Антон ЦАРЕНКО: «Неприятно во второй раз проигрывать Заре»

Полузащитник «Динамо» Киев Антон Царенко прокомментировал поражение 0:1 от «Зари» в 18-м туре УПЛ:

– Неприятно в двух домашних матчах подряд проигрывать – сначала «Ингулец», теперь «Заря». В чем главная проблема нынешнего «Динамо»?

– Я думаю, что о наших проблемах скажет главный тренер. Ему виднее и решать, как нам играть. Тренеры дают нам установку, которую мы стараемся выполнять на поле. Сегодня не удалось, поэтому такой результат.

– Что сказал Мирча Луческу после матча? Был ли разговор с ним?

– Конечно, неприятно проигрывать «Заре» уже во второй раз в сезоне, но Мистер сказал готовиться к следующим матчам. Для нас нет никаких других результатов, кроме победы.

– Сегодня ты вышел в стартовом составе. Какие задачи ставил перед тобой тренерский штаб, на чем акцентировал внимание?

– Нужно было больше заходить в центр, комбинировать с партнерами и играть больше вперед через комбинации.

– На сборах «Динамо» провело 14 контрольных матчей. Насколько для тебя отличается уровень молодежного чемпионата со взрослым футболом?

– Я уже говорил, что очень отличается. Здесь гораздо быстрее нужно думать, знать еще до приема мяча, что ты дальше будешь делать с ним. Да, сборы были длительными, мы сыграли много матчей, но, как видим, в официальных поединках не можем найти свою игру.

– Не стоит ли искать причину нынешних результатов именно в большом количестве матчей на сборах, что команда немного «наелась» за зимний перерыв и вас теперь не хватает на матчи чемпионата?

– Нет, абсолютно. Мы не должны отталкиваться от таких мыслей. Нужно выходить на каждую игру, отдаваться по максимуму и показывать результаты, соответствующие уровню «Динамо» (Киев).