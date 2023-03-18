Украина. Премьер лига18 марта 2023, 15:01 |
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ВИДЕО. Капич вывел Кривбасс вперед в матче со Львовом
Форвард «Кривбасса» реализовал пенальти
18 марта 2023, 15:01 |
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На 19-й минуте форвард «Кривбасса» Рифет Капич вывел свою команду вперед в выездном матче 18-го тура УПЛ против «Львова». 27-летний боснийский нападающий реализовал пенальти:
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