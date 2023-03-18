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  4. ВИДЕО. Капич вывел Кривбасс вперед в матче со Львовом
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 15:01 |
164
0

ВИДЕО. Капич вывел Кривбасс вперед в матче со Львовом

Форвард «Кривбасса» реализовал пенальти

18 марта 2023, 15:01 |
164
0
ВИДЕО. Капич вывел Кривбасс вперед в матче со Львовом
ФК Кривбасс. Рифет Капич

На 19-й минуте форвард «Кривбасса» Рифет Капич вывел свою команду вперед в выездном матче 18-го тура УПЛ против «Львова». 27-летний боснийский нападающий реализовал пенальти:

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Рифет Капич Львов - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео
Источник Setanta Sports Ukraine
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