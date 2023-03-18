Верес – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Сегодня, 18 марта «Днепр-1» в 18-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Вересом» из Ровно. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Дахновский, Шарай, Г. Пасич, Гайдучик

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Сваток, Е. Пасич, Пеглоу, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Танчик, Довбик