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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 14:15 | Обновлено 18 марта 2023, 15:12
353
0

Верес – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Стали известны составы команд

18 марта 2023, 14:15 | Обновлено 18 марта 2023, 15:12
353
0
Верес – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
СК Днепр-1

Сегодня, 18 марта «Днепр-1» в 18-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Вересом» из Ровно. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Дахновский, Шарай, Г. Пасич, Гайдучик

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Сваток, Е. Пасич, Пеглоу, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Танчик, Довбик

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Верес Ровно Днепр-1 Верес - Днепр-1 Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Артем Довбик Александр Пихаленок
Источник УПЛ
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