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Бразилия
18 марта 2023, 13:45 |
1044
0

Экс-звезда Ливерпуля завершила карьеру из-за проблем с сердцем

Лукас Лейва повесил бутсы на гвоздь

18 марта 2023, 13:45 |
1044
0
Экс-звезда Ливерпуля завершила карьеру из-за проблем с сердцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Лейва

Известный бразильский полузащитник Лукас Лейва объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

Такое решение хавбека связано с проблемами с сердцем. В декабре прошлого года ему поставили диагноз рубцовый фиброз миокарда, с тех пор футболист проходил кардиологическое лечение.

Лукас Лейва начинал и завершил свою карьеру в «Гремио». Также выступал за «Ливерпуль» и «Лацио». В период с 2007 по 2013 годы провел 24 матча за сборную Бразилии.

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Лукас Лейва Гремио завершение карьеры
Источник ФК Гремио
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