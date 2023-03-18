Экс-звезда Ливерпуля завершила карьеру из-за проблем с сердцем

Известный бразильский полузащитник Лукас Лейва объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

Такое решение хавбека связано с проблемами с сердцем. В декабре прошлого года ему поставили диагноз рубцовый фиброз миокарда, с тех пор футболист проходил кардиологическое лечение.

Лукас Лейва начинал и завершил свою карьеру в «Гремио». Также выступал за «Ливерпуль» и «Лацио». В период с 2007 по 2013 годы провел 24 матча за сборную Бразилии.