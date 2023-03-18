Бразилия18 марта 2023, 13:45 |
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Экс-звезда Ливерпуля завершила карьеру из-за проблем с сердцем
Лукас Лейва повесил бутсы на гвоздь
18 марта 2023, 13:45 |
1044
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Известный бразильский полузащитник Лукас Лейва объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
Такое решение хавбека связано с проблемами с сердцем. В декабре прошлого года ему поставили диагноз рубцовый фиброз миокарда, с тех пор футболист проходил кардиологическое лечение.
Лукас Лейва начинал и завершил свою карьеру в «Гремио». Также выступал за «Ливерпуль» и «Лацио». В период с 2007 по 2013 годы провел 24 матча за сборную Бразилии.
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