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  4. Экс-звезда Ливерпуля вернулся в Бразилию
Бразилия
27 июня 2022, 22:05 |
760
0

Экс-звезда Ливерпуля вернулся в Бразилию

Лукас Лейва перешел из «Ливерпуля» в «Гремио»

27 июня 2022, 22:05 |
760
0
Экс-звезда Ливерпуля вернулся в Бразилию
ФК Гремио

Бразильский «Гремио» сообщил о подписании на правах свободного агента полузащитника «Лацио» Лукаса Лейвы. Соглашение с 35-летним бразильцем рассчитано до конца декабря 2023 года.

«Гремио» является родным клубом Лукаса Лейвы, за который он выступал до 2007 года. После этого хавбек провел 10 лет в «Ливерпуле», а последние 5 лет защищал цвета римского «Лацио».

В сезоне 2021/2022 на счету Лукаса Лейвы 1 ассист в 45 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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Гремио Лукас Лейва Лацио трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Гремио
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