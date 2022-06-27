Экс-звезда Ливерпуля вернулся в Бразилию

Бразильский «Гремио» сообщил о подписании на правах свободного агента полузащитника «Лацио» Лукаса Лейвы. Соглашение с 35-летним бразильцем рассчитано до конца декабря 2023 года.

«Гремио» является родным клубом Лукаса Лейвы, за который он выступал до 2007 года. После этого хавбек провел 10 лет в «Ливерпуле», а последние 5 лет защищал цвета римского «Лацио».

В сезоне 2021/2022 на счету Лукаса Лейвы 1 ассист в 45 матчах за «Лацио» во всех турнирах.