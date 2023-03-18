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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 13:13 | Обновлено 18 марта 2023, 13:58
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0

Львов – Кривбасс. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 18-го тура УПЛ

18 марта 2023, 13:13 | Обновлено 18 марта 2023, 13:58
155
0
Львов – Кривбасс. Стартовые составы команд
ФК Кривбасс. Богдан Сарнавский

В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Кривбасс».

Матч пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ, стартовый свисток прозвучит в 14.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Львов»: Рыбка – Дитятьев, Фернандес, Силва, Кузык, Грисьо, Алибеков, Антонио, Свржняк, Беляев, Бугай.

Запасные: Юрчук, Ольховский, Сасовский, Траоре, Вовкун, Эсеола, Богунов, Де Соуза, Мильченко, В.Михайлив, Р.Михайлив.

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Приходько, Капич, Микитишин, Татарков, Хомченовский, Устименко.

Запасные: Клищук, Хома, Опанасенко, Понедельник, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблин, Банада, Карпусь, Задерака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Кривбасс».

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Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Львов - Кривбасс стартовые составы
Источник Sport.ua
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