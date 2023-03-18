Львов – Кривбасс. Стартовые составы команд

В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Кривбасс».

Матч пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ, стартовый свисток прозвучит в 14.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Львов»: Рыбка – Дитятьев, Фернандес, Силва, Кузык, Грисьо, Алибеков, Антонио, Свржняк, Беляев, Бугай.

Запасные: Юрчук, Ольховский, Сасовский, Траоре, Вовкун, Эсеола, Богунов, Де Соуза, Мильченко, В.Михайлив, Р.Михайлив.

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Приходько, Капич, Микитишин, Татарков, Хомченовский, Устименко.

Запасные: Клищук, Хома, Опанасенко, Понедельник, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблин, Банада, Карпусь, Задерака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Кривбасс».