Львов – Кривбасс. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 18-го тура УПЛ
В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Кривбасс».
Матч пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ, стартовый свисток прозвучит в 14.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Львов»: Рыбка – Дитятьев, Фернандес, Силва, Кузык, Грисьо, Алибеков, Антонио, Свржняк, Беляев, Бугай.
Запасные: Юрчук, Ольховский, Сасовский, Траоре, Вовкун, Эсеола, Богунов, Де Соуза, Мильченко, В.Михайлив, Р.Михайлив.
«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Приходько, Капич, Микитишин, Татарков, Хомченовский, Устименко.
Запасные: Клищук, Хома, Опанасенко, Понедельник, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблин, Банада, Карпусь, Задерака.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Кривбасс».
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