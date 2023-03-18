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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 13:03 | Обновлено 18 марта 2023, 13:08
430
2

Динамо – Заря. Гармаш и Ванат выйдут в основе

Стали известны составы команд

18 марта 2023, 13:03 | Обновлено 18 марта 2023, 13:08
430
2
Динамо – Заря. Гармаш и Ванат выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 18 марта «Динамо» Киев в матче 18-го тура УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Кабаев, Царенко, Ванат

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницин, Бражко, Дришлюк, Бутко, Мишнев, Антюх, Русин, Герреро

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Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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Andreas Keras
Динамо боится своих арендованных - не нужных им игроков фу клять
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