Украина. Премьер лига18 марта 2023, 13:03 | Обновлено 18 марта 2023, 13:08
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Динамо – Заря. Гармаш и Ванат выйдут в основе
Стали известны составы команд
18 марта 2023, 13:03 | Обновлено 18 марта 2023, 13:08
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Сегодня, 18 марта «Динамо» Киев в матче 18-го тура УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Кабаев, Царенко, Ванат
«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницин, Бражко, Дришлюк, Бутко, Мишнев, Антюх, Русин, Герреро
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