Роберто МАРТИНЕС: «Я не смотрю на возраст Роналду»

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал свое решение вызвать 38-летнего форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на мартовские матчи своей команды:

«Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может дать опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст», – сказал Мартинес.

Напомним, 23 и 26 марта сборная Португалии проведет матчи отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга соответственно.