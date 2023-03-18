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Чемпионат Европы
18 марта 2023, 12:56 |
362
0

Роберто МАРТИНЕС: «Я не смотрю на возраст Роналду»

Тренер сборной Португалии – о вызове ветерана

18 марта 2023, 12:56 |
362
0
Роберто МАРТИНЕС: «Я не смотрю на возраст Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал свое решение вызвать 38-летнего форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на мартовские матчи своей команды:

«Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может дать опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст», – сказал Мартинес.

Напомним, 23 и 26 марта сборная Португалии проведет матчи отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга соответственно.

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Роберто Мартинес Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024
Источник Фабрицио Романо
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