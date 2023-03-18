Чемпионат Европы18 марта 2023, 12:56 |
362
0
Роберто МАРТИНЕС: «Я не смотрю на возраст Роналду»
Тренер сборной Португалии – о вызове ветерана
18 марта 2023, 12:56 |
362
0
Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал свое решение вызвать 38-летнего форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на мартовские матчи своей команды:
«Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может дать опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст», – сказал Мартинес.
Напомним, 23 и 26 марта сборная Португалии проведет матчи отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 марта 2023, 16:12 3
Тренер не готов совмещать работу
Футзал | 17 марта 2023, 22:15 3
Украинки сумели сломить сопротивление хозяек в полуфинале женского Евро по футзалу
Футбол | 18.03.2023, 11:47
Футбол | 17.03.2023, 13:17
Футбол | 18.03.2023, 12:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2023, 17:52 2
16.03.2023, 14:08 9
16.03.2023, 13:35 3
16.03.2023, 22:15 31
17.03.2023, 12:54
17.03.2023, 14:16 2
17.03.2023, 16:48
17.03.2023, 01:30 4