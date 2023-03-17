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Чемпионат Европы
17 марта 2023, 16:09 |
110
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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора на Евро-2024

Дебютные матчи для Роберто Мартинеса

17 марта 2023, 16:09 |
110
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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес опубликовал заявку команды на матчи отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга (23 и 26 марта соответственно). Для Мартинеса это будут первые два матча во главе португальцев.

Несмотря на переход в «Аль-Наср», Криштиану Роналду попал в заявку португальцев на эти матчи.

Заявка сборной Португалии:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Бавария»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Диогу Лейте («Унион»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Челси»), Рафаэл Леау («Милан») и Диогу Жота («Ливерпуль»).

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сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Роберто Мартинес Евро-2024
Источник FPF
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