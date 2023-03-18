Йожеф САБО: «Это просто отговорки! Йовичевич избрал неправильную тактику»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Когда я увидел, что «Шахтер» начал пытаться прессинговать, то сказал про себя: «Это пи###ц!». Также я не знаю, что случилось с Трубиным – как не удар, так гол. Ну нельзя же пропускать все, что летит в ворота! Четыре мяча он просто обязан был брать!

Но если брать выступление «Шахтера» в целом в еврокубках, то выступили они удачно. В Лиге чемпионов неплохо играли, «Ренн» прошли. К тому же у них молодая команда.

А вообще я считаю, что Йовичевичу нужно быть поскромнее. Мне кажется, он немножко себя возвысил. Мне не понравились его последние интервью, где он жаловался на переезды, говорил, что у него молодая команда. Это просто отговорки! Ему нужно признать, что в ответном матче с «Фейеноордом» он избрал неправильную тактику», - сказал Сабо.