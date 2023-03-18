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  4. Йожеф САБО: «Это просто отговорки! Йовичевич избрал неправильную тактику»
Лига Европы
18 марта 2023, 12:51 | Обновлено 18 марта 2023, 13:03
1784
10

Йожеф САБО: «Это просто отговорки! Йовичевич избрал неправильную тактику»

Специалист раскритиковал главного тренера «Шахтера»

18 марта 2023, 12:51 | Обновлено 18 марта 2023, 13:03
1784
10
Йожеф САБО: «Это просто отговорки! Йовичевич избрал неправильную тактику»
FootBoom/Автор - Денис Руденко. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Когда я увидел, что «Шахтер» начал пытаться прессинговать, то сказал про себя: «Это пи###ц!». Также я не знаю, что случилось с Трубиным – как не удар, так гол. Ну нельзя же пропускать все, что летит в ворота! Четыре мяча он просто обязан был брать!

Но если брать выступление «Шахтера» в целом в еврокубках, то выступили они удачно. В Лиге чемпионов неплохо играли, «Ренн» прошли. К тому же у них молодая команда.

А вообще я считаю, что Йовичевичу нужно быть поскромнее. Мне кажется, он немножко себя возвысил. Мне не понравились его последние интервью, где он жаловался на переезды, говорил, что у него молодая команда. Это просто отговорки! Ему нужно признать, что в ответном матче с «Фейеноордом» он избрал неправильную тактику», - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Игор Йовичевич Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер
Источник FanDay
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Комментарии 10
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Nick.Grabowski
25 років донецькі еліти (Ахметов, Колєсніков, Хомутиннік та інші персонажі з партії регіонів, опоблока та ОПЗЖ) розвивали Донецький регіон, керували "Донбас порожняк не гоніт".
А що ж ми бачимо в реальності зараз: 
- Донбас в руїнах, вогні, крові;  
- Донецькі люди (4 млн) в більшості не захотіли чинити опір рашистськи окупантам (зекам, бандюкам); 
- Донецькі еліти ... втекли зі свого краю в Київ, Ніццу, Швейцарію. 
А тепер про футбол:
- жодного гравця світового рівня з 4,3 млн жителів Донецької області за 25 років;
- жодного тренера світового рівня з 4.3 млн жителів Донецької області за 25 років.
Тому коли вам будуть розказувати казки про розвиток Донецького краю та величність менеджементу донецьких еліт, це все більше фікція та мильна рожева бульбашка на екранах телевізора. 
Бо не можуть реально та самостійго розвинути щось люди (вони лише десь купують заморських, іноземних фахівців, і ті приїжджають щось розвивати за великі гроші), які самі не розвинулися в чому-небудь. Це абсурд.   
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+3
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alekos59
Я сам офiгiв але з наших команд тiльки кроти вмiють так  смачно об$иRатися по 2-3 рази за сезон. Кажуть що можна вiчно дивитися на вогонь та на воду. Але ще вiчно спостерiгаю це шахтине Lайно !!!
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+1
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Soler61
Кто смотрит матчи шахтера то не может не видеть что тактики и никаких схем ведения игры вообще нет .Полный хаос .Но если в упл это компенсируется тем что исполнители чуть повыше чем в других командах и остальные тоже играют без тактики .А вот в международных матчах отсутствие тактических схем сразу же начинает сказываться .Все клубы сейчас даже самые худшие прекрасно.организованы .А в Голландии тактику дети уже изучают 
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