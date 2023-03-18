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Лига чемпионов
18 марта 2023, 12:43 |
130
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Стефано ПИОЛИ: «Мы хотим продолжать в Лиге чемпионов»

Тренер «Милана» – о жеребьевке четвертьфинала

18 марта 2023, 12:43 |
130
0
Стефано ПИОЛИ: «Мы хотим продолжать в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где «россонери» сыграют с «Наполи»:

«Мы в четвертьфинале. Мы — «Милан», и мы хотим продолжать. «Наполи» силён, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов.

Спаллетти? Не думаю, что он отправит мне сообщение. У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между Серией A и Лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. Лига чемпионов — это цель, и мы должны думать, что пройдём этот путь до конца. Почему нужно думать, что у нас не получится?».

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Стефано Пиоли Милан Наполи Лига чемпионов
Источник RMC Sport
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