Стефано ПИОЛИ: «Мы хотим продолжать в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где «россонери» сыграют с «Наполи»:

«Мы в четвертьфинале. Мы — «Милан», и мы хотим продолжать. «Наполи» силён, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов.

Спаллетти? Не думаю, что он отправит мне сообщение. У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между Серией A и Лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. Лига чемпионов — это цель, и мы должны думать, что пройдём этот путь до конца. Почему нужно думать, что у нас не получится?».