Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 18 марта «Ворскла» в 18-м туре УПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Фелипе, Бацула, Челядин, Рамирес, Олейник, Степанюк, Сефери

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Дмитренко, Габи, Вачиберадзе, Ременюк, Бычек