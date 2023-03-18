Украина. Премьер лига18 марта 2023, 12:10 |
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Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 18-м туре УПЛ
18 марта 2023, 12:10 |
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Сегодня, 18 марта «Ворскла» в 18-м туре УПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Фелипе, Бацула, Челядин, Рамирес, Олейник, Степанюк, Сефери
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Дмитренко, Габи, Вачиберадзе, Ременюк, Бычек
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