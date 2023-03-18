Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 12:10 |
109
0

Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 18-м туре УПЛ

18 марта 2023, 12:10 |
109
0
Ворскла – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
UA-Football

Сегодня, 18 марта «Ворскла» в 18-м туре УПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Фелипе, Бацула, Челядин, Рамирес, Олейник, Степанюк, Сефери

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Дмитренко, Габи, Вачиберадзе, Ременюк, Бычек

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Кривбасс
Колос – Минай. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Днепр-1
Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари
Футбол | 17 марта 2023, 23:59 1
Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари
Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари

Шведский форвард Александр Исак принес волевую победу Сорокам

Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Биатлон | 17 марта 2023, 16:48 0
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды

Густой туман внес значительные коррективы в расписание заключительного этапа Кубка мира

Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером
Футбол | 18.03.2023, 04:32
Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером
Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 17.03.2023, 12:54
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Футбол | 17.03.2023, 16:12
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
17.03.2023, 15:16 1
Футбол
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 18
Теннис
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
17.03.2023, 13:17 69
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.03.2023, 05:05 1
Биатлон
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
17.03.2023, 01:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности