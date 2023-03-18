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  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой»
Лига чемпионов
18 марта 2023, 09:44 | Обновлено 18 марта 2023, 09:46
421
1

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой»

Наставник «Наполи» недоволен жеребьевкой Лиги чемпионов

18 марта 2023, 09:44 | Обновлено 18 марта 2023, 09:46
421
1
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. В четвертьфинале соперником неаполитанцев будет «Милан».

«Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой. Уже слышал кое-какие разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что «Милан» чувствует себя как дома в Лиге чемпионов – они семь раз выиграли турнир и уступают только «Реалу». Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей.

В последние несколько дней я читал о том, что ПСЖ и другие команды, как «Манчестер Сити», испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, то надо сказать, что «Милан» – фаворит в Лиге чемпионов», - сказал Спаллетти.

Первый матч между командами состоится 12 апреля в Милане, ответная игра в Неаполе пройдет 18 апреля.

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Лучано Спаллетти Наполи Лига чемпионов Милан
Источник Football-Italia
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