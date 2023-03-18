Артем БОНДАРЕНКО: «Наша сказка закончилась»

22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Наша сказка закончилась. Выигрываем и проигрываем - вместе! Для нас это хоть и болезненный, но опыт», - написал Бондаренко в Instagram.

Отметим, что в нынешнем еврокубковом сезоне Бондаренко провел в составе «Шахтера» 10 матчей, отличился одним забитым мячом в Лиге Европы.