Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Наша сказка закончилась»
Лига Европы
18 марта 2023, 07:51 |
935
4

Артем БОНДАРЕНКО: «Наша сказка закончилась»

Хавбек «Шахтера» – о вылете из Лиги Европы

18 марта 2023, 07:51 |
935
4
Артем БОНДАРЕНКО: «Наша сказка закончилась»
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Наша сказка закончилась. Выигрываем и проигрываем - вместе! Для нас это хоть и болезненный, но опыт», - написал Бондаренко в Instagram.

Отметим, что в нынешнем еврокубковом сезоне Бондаренко провел в составе «Шахтера» 10 матчей, отличился одним забитым мячом в Лиге Европы.

По теме:
Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером
Владимир КОВАЛЮК: «Все, что летело в створ ворот Шахтера – залетало»
Агент Педриньо предупредил Ахметова, что хавбек хочет остаться в Бразилии
Артем Бондаренко Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 17 марта 2023, 12:54 0
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри

Британский боксер уверен, что в этом бою будет хорошо видно мастерство бойцов

Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Футбол | 17 марта 2023, 14:15 24
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проведена жеребьевка ключевого этапа еврокубка

Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2023, 13:17
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Теннис | 18.03.2023, 04:33
Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
По пути Федорчука. Кто из ветеранов УПЛ вскоре объявит о завершении карьеры
Футбол | 18.03.2023, 09:00
По пути Федорчука. Кто из ветеранов УПЛ вскоре объявит о завершении карьеры
По пути Федорчука. Кто из ветеранов УПЛ вскоре объявит о завершении карьеры
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Soler61
Команды нет .полностью отсутствует игра .Но теперь найдут какой нибудь рух или Минай и на нем отыграться и скажут мы уже не лохи 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Soler61
Чисто ватная привычка .найти слабого и над ним изголяться да и то когда уже слабый в наручниках .А дать по зубам сильному уссутся .можно же и в рог получить 
Ответить
+3
Soler61
Всегда русские Ватники эти ахметовы путины будут сосать у украинцев .Эта нация вам не по зубам .кишка тонка 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
16.03.2023, 22:15 31
Футбол
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
16.03.2023, 21:37 222
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 24
Футбол
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 18
Теннис
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
17.03.2023, 16:48
Биатлон
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 4
Теннис
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
17.03.2023, 05:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности