Лига Европы18 марта 2023, 07:51 |
935
4
Артем БОНДАРЕНКО: «Наша сказка закончилась»
Хавбек «Шахтера» – о вылете из Лиги Европы
18 марта 2023, 07:51 |
935
4
22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Наша сказка закончилась. Выигрываем и проигрываем - вместе! Для нас это хоть и болезненный, но опыт», - написал Бондаренко в Instagram.
Отметим, что в нынешнем еврокубковом сезоне Бондаренко провел в составе «Шахтера» 10 матчей, отличился одним забитым мячом в Лиге Европы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 марта 2023, 12:54 0
Британский боксер уверен, что в этом бою будет хорошо видно мастерство бойцов
Футбол | 17 марта 2023, 14:15 24
В швейцарском Ньоне проведена жеребьевка ключевого этапа еврокубка
Футбол | 17.03.2023, 13:17
Теннис | 18.03.2023, 04:33
Футбол | 18.03.2023, 09:00
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Команды нет .полностью отсутствует игра .Но теперь найдут какой нибудь рух или Минай и на нем отыграться и скажут мы уже не лохи
Показать Скрыть 1 ответ
Чисто ватная привычка .найти слабого и над ним изголяться да и то когда уже слабый в наручниках .А дать по зубам сильному уссутся .можно же и в рог получить
Всегда русские Ватники эти ахметовы путины будут сосать у украинцев .Эта нация вам не по зубам .кишка тонка
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2023, 00:45 2
16.03.2023, 22:15 31
16.03.2023, 21:37 222
17.03.2023, 06:45 24
16.03.2023, 10:05 18
17.03.2023, 16:48
17.03.2023, 13:59 4
17.03.2023, 05:50 6