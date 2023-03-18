Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович хочет играть и побеждать во всех матчах»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как себя чувствует шведский форвард Златан Ибрагимович, недавно впервые после долгого перерыва вернувшийся на поле.

«Златан в порядке, участвует в жизни команды наравне со всеми. Он спокоен и уверен в себе, а в том, что касается силы воли и мотивации, ему вообще нет равных. Он хочет играть и побеждать во всех матчах, - сказал Пиоли.

Свой следующий матч в чемпионате Италии «Милан» проведет против «Удинезе» 18 марта. Начало в 21:45 по Киеву.

Напомним, недавно 41-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.