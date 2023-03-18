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Италия
18 марта 2023, 07:18 | Обновлено 18 марта 2023, 07:47
75
0

Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович хочет играть и побеждать во всех матчах»

Наставник «Милана» – о возрастном подопечном

18 марта 2023, 07:18 | Обновлено 18 марта 2023, 07:47
75
0
Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович хочет играть и побеждать во всех матчах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как себя чувствует шведский форвард Златан Ибрагимович, недавно впервые после долгого перерыва вернувшийся на поле.

«Златан в порядке, участвует в жизни команды наравне со всеми. Он спокоен и уверен в себе, а в том, что касается силы воли и мотивации, ему вообще нет равных. Он хочет играть и побеждать во всех матчах, - сказал Пиоли.

Свой следующий матч в чемпионате Италии «Милан» проведет против «Удинезе» 18 марта. Начало в 21:45 по Киеву.

Напомним, недавно 41-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.

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Стефано Пиоли Златан Ибрагимович Милан
Источник Pianeta Milan
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