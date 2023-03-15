Чемпионат Европы15 марта 2023, 17:33 |
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3
41-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции
Форвард «Милана» может сыграть в матчах отбора на Евро-2024
15 марта 2023, 17:33 |
1029
3
Шведский футбольный союз опубликовал заявку команды на стартовые матчи отбора на Евро-2024 против Бельгии и Азербайджана (24 и 27 марта соответственно). Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вызвал на мартовские матчи 41-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
Ибрагимович не играл за сборную Швеции с марта 2022 года. С мая прошлого года по февраль текущего Ибрагимович не играл из-за операции на колене. Суммарно на счету 41-летнего форварда 62 гола в 121 матче за сборную Швеции.
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Комментарии 3
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Терминатор просто
Блин,он всем форты даст. Опыт, мастерство, татант, спортивная злость - всё при нем
На Евро 2024 он сильно поможет команде.
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