41-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

Шведский футбольный союз опубликовал заявку команды на стартовые матчи отбора на Евро-2024 против Бельгии и Азербайджана (24 и 27 марта соответственно). Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вызвал на мартовские матчи 41-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович не играл за сборную Швеции с марта 2022 года. С мая прошлого года по февраль текущего Ибрагимович не играл из-за операции на колене. Суммарно на счету 41-летнего форварда 62 гола в 121 матче за сборную Швеции.