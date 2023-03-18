Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина проведет благотворительное мероприятие в поддержку Украины
WTA
18 марта 2023, 05:58 |
113
0

Свитолина проведет благотворительное мероприятие в поддержку Украины

Украинская теннисистка возвращается на корт

18 марта 2023, 05:58 |
113
0
Свитолина проведет благотворительное мероприятие в поддержку Украины
Facebook. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Помимо выступления на турнире Элина Свитолина совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am, на котором будут собираться средства в поддержку Украины и фонда Элины Светолиной.

В прошлом году на подобном мероприятии удалось собрать $100 000 пожертвований для оказания помощи Украине.

По теме:
Свитолина возвращается! Украинка завершает декретный отпуск
ВИДЕО. Муж Свитолиной уступил россиянину в США и обнялся с ним в конце игры
Стало известно, кто будет тренировать Свитолину, когда она вернется в Тур
Элина Свитолина WTA Чарльстон
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Бокс | 17 марта 2023, 14:16 2
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»

Лоуренс Околи отдает преимущество британскому боксеру

Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Теннис | 18 марта 2023, 04:33 0
Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе

Свентек, к сожалению, разгромно уступила Рыбакиной

Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Футбол | 17.03.2023, 16:12
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Футбол | 17.03.2023, 05:50
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Почти чемпион. Будивельник практически выиграл чемпионат Украины
Баскетбол | 17.03.2023, 21:57
Почти чемпион. Будивельник практически выиграл чемпионат Украины
Почти чемпион. Будивельник практически выиграл чемпионат Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
17.03.2023, 15:16 1
Футбол
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
17.03.2023, 14:15 24
Футбол
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
17.03.2023, 12:54
Бокс
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
16.03.2023, 00:15 18
Футбол
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
16.03.2023, 22:15 31
Футбол
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности