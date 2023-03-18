Свитолина проведет благотворительное мероприятие в поддержку Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Помимо выступления на турнире Элина Свитолина совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am, на котором будут собираться средства в поддержку Украины и фонда Элины Светолиной.

В прошлом году на подобном мероприятии удалось собрать $100 000 пожертвований для оказания помощи Украине.