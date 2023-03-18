WTA18 марта 2023, 05:58 |
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Свитолина проведет благотворительное мероприятие в поддержку Украины
Украинская теннисистка возвращается на корт
18 марта 2023, 05:58 |
113
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Украинская теннисистка Элина Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Помимо выступления на турнире Элина Свитолина совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am, на котором будут собираться средства в поддержку Украины и фонда Элины Светолиной.
В прошлом году на подобном мероприятии удалось собрать $100 000 пожертвований для оказания помощи Украине.
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