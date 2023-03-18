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  4. Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 04:32 |
35
0

Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером

Защитник намерен остаться в донецком клубе

18 марта 2023, 04:32 |
35
0
Источник: Матвиенко подпишет новый контракт с Шахтером
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко намерен подписать новый контракт с «горняками» сроком до июня 2028 года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

В январе этого года Матвиенко пытался приобрести «Брайтон», но его предложение (20 миллионов евро) была отклонено «Шахтером». Отмечается, что донецкий клуб хотел продать защитника за 30 миллионов евро.

«Брайтон» остается среди клубов, которые следят за Матвиенко, и может снова начать переговоры с «Шахтером» о приобретении прав на футболиста в летнее межсезонье.

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Шахтер Донецк Николай Матвиенко Фабрицио Романо продление контракта
Источник Twitter
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