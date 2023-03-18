Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ

Состоялся поединок чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, в котором «Аль-Айн» проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:1. Единственный гол на 75-й минуте забил форвард гостей Абдулайе Туре.

Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия команды Сергея Реброва. В турнирной таблице «Аль-Айн» занимает второе место, на пять очков отставая от «Аль-Ахли».

Отметим, что украинский вингер Андрей Ярмоленко, выступающий за «Аль-Айн», не играл и продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат ОАЭ. 20-й тур.

Аль-Айн – Аль-Наср – 0:1

Гол: Туре (75)