Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Команда украинского специалиста уступила «Аль-Насру»
Состоялся поединок чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, в котором «Аль-Айн» проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:1. Единственный гол на 75-й минуте забил форвард гостей Абдулайе Туре.
Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия команды Сергея Реброва. В турнирной таблице «Аль-Айн» занимает второе место, на пять очков отставая от «Аль-Ахли».
Отметим, что украинский вингер Андрей Ярмоленко, выступающий за «Аль-Айн», не играл и продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат ОАЭ. 20-й тур.
Аль-Айн – Аль-Наср – 0:1
Гол: Туре (75)
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