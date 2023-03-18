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18 марта 2023, 03:50 |
262
0

Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ

Команда украинского специалиста уступила «Аль-Насру»

18 марта 2023, 03:50 |
262
0
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
twitter.com/alainfcae

Состоялся поединок чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, в котором «Аль-Айн» проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:1. Единственный гол на 75-й минуте забил форвард гостей Абдулайе Туре.

Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия команды Сергея Реброва. В турнирной таблице «Аль-Айн» занимает второе место, на пять очков отставая от «Аль-Ахли».

Отметим, что украинский вингер Андрей Ярмоленко, выступающий за «Аль-Айн», не играл и продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат ОАЭ. 20-й тур.

Аль-Айн – Аль-Наср – 0:1
Гол: Туре (75)

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Наср Дубай
Источник Sport.ua
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