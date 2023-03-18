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  4. Владимир КОВАЛЮК: «Все, что летело в створ ворот Шахтера – залетало»
Лига Европы
18 марта 2023, 02:57 |
32
0

Владимир КОВАЛЮК: «Все, что летело в створ ворот Шахтера – залетало»

Специалист прокомментировал фиаско донецкого клуба в Нидерландах

18 марта 2023, 02:57 |
32
0
Владимир КОВАЛЮК: «Все, что летело в створ ворот Шахтера – залетало»
ФК Шахтер

Бывший игрок «Шахтера», «Динамо» и «Волыни» Владимир Ковалюк поделился впечатлениями от крупного поражения «горняков» в матче против «Фейеноорда».

«Это был явно не день Шахтера. Следует отдать должное тренерскому штабу хозяев, который скрупулезно изучил сильные и слабые стороны горняков и сделал правильную установку на игру. В частности, роттердамцы были готовы к тому, что гости будут переходить в наступление с помощью коротких передач и, взяв на вооружение высокий прессинг, благодаря умелому отбору заставляли Шахтер ошибаться. Именно жестко встретив «горняков» в середине поля нидерландцы и забили быстрый гол, к сожалению, выбивший гостей из колеи.

Во-вторых, хозяева господствовали не только на флангах, но и в опорной зоне. Гости банально не успевали за перемещениями Фейеноорда на подступах к своей штрафной. Провальным оказался отчетный поединок и для нашего вратаря Анатолия Трубина, ведь несколько мячей влетело в сетку после дальних ударов.

Действиям «горняков» не хватало конструктива, они крайне редко пользовались вертикальными передачами, а длинные пасы в их исполнении не представляли угрозы, потому что роттердамцы четко играли на опережение. Ну и наконец, на этот раз Фортуна была благосклонна к хозяевам: практически все, что летело в створ ворот Шахтера – залетало. Словом, грустно».

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Владимир Ковалюк
Источник zbirna.com
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