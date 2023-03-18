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  4. Шаг вперед. Форвард Динамо вызван на матчи Сенегала U23 в квалификации КАН
Кубок африканских наций
18 марта 2023, 01:25 |
82
0

Шаг вперед. Форвард Динамо вызван на матчи Сенегала U23 в квалификации КАН

Самба Диалло получил новый вызов

18 марта 2023, 01:25 |
82
0
Шаг вперед. Форвард Динамо вызван на матчи Сенегала U23 в квалификации КАН
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

20-летний форвард киевского «Динамо» Самба Диалло, недавно ставший обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала U20, получил новый вызов.

В этот раз Диалло вызван в сборную U23, которая тоже стремится стать лучшей на континенте. Правда, для этого сенегальцам предстоит еще преодолеть финальный раунд квалификации, где их соперником будет сборная Мали.

Противостояние состоит из двух матчей – 22 марта на поле Сенегала и 28 марта на поле Мали.

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Динамо Киев Самба Диалло Кубок африканских наций 2023 сборная Сенегала по футболу U-23
Источник ФК Динамо Киев
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