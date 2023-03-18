Кубок африканских наций18 марта 2023, 01:25 |
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Шаг вперед. Форвард Динамо вызван на матчи Сенегала U23 в квалификации КАН
Самба Диалло получил новый вызов
18 марта 2023, 01:25 |
82
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20-летний форвард киевского «Динамо» Самба Диалло, недавно ставший обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала U20, получил новый вызов.
В этот раз Диалло вызван в сборную U23, которая тоже стремится стать лучшей на континенте. Правда, для этого сенегальцам предстоит еще преодолеть финальный раунд квалификации, где их соперником будет сборная Мали.
Противостояние состоит из двух матчей – 22 марта на поле Сенегала и 28 марта на поле Мали.
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