Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром
Чемпионат Франции
Лион
17.03.2023 22:00 – FT 1 : 1
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
18 марта 2023, 00:59 | Обновлено 18 марта 2023, 01:13
71
0

ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром

В матче 28-го тура чемпионата Франции зафиксирована ничья

18 марта 2023, 00:59 | Обновлено 18 марта 2023, 01:13
71
0
ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Нант» разошлись миром (1:1).

На 2-й минуте гости оказались впереди в счете благодаря курьезному автоголу Кастелло Лукеба. Хозяева отыгрались довольно быстро, когда забил Александр Ляказетт.

«Лион» набрал 41 очко и входит в топ-10 Лиги 1, а «Нант» идет на 14-й позиции (30 очков).

Лига 1. 28-й тур, 17 марта

Лион – Нант – 1:1

Ляказетт, 24 – Лукеба, 2 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Кастелло Люкеба (Лион).
По теме:
Атлетик» на выезде обыграл Вальядолид и близок к зоне еврокубков
Аталанта выиграла у Эмполи и прервала полосу неудач
Без Коваленко. Специя на выезде проиграла Сассуоло
Кастелло Лукеба автогол Александр Ляказетт Лион Нант Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари
Футбол | 17 марта 2023, 23:59 0
Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари
Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари

Шведский форвард Александр Исак принес волевую победу Сорокам

Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Футбол | 17 марта 2023, 05:50 6
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро

Главные новости за 16 марта на Sport.ua

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»
Футбол | 17.03.2023, 19:12
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война изменила все. Не знаю, сколько еще буду работать тут»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Футбол | 17.03.2023, 16:12
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Футбол | 17.03.2023, 06:45
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
17.03.2023, 01:30 3
Футбол
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
17.03.2023, 13:17 67
Футбол
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
17.03.2023, 14:16 2
Бокс
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 3
Теннис
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
16.03.2023, 21:37 221
Футбол
Холменколлен-2023. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-40
Холменколлен-2023. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-40
16.03.2023, 17:35 7
Биатлон
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности