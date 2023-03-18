ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Нант» разошлись миром (1:1).

На 2-й минуте гости оказались впереди в счете благодаря курьезному автоголу Кастелло Лукеба. Хозяева отыгрались довольно быстро, когда забил Александр Ляказетт.

«Лион» набрал 41 очко и входит в топ-10 Лиги 1, а «Нант» идет на 14-й позиции (30 очков).

Лига 1. 28-й тур, 17 марта

Лион – Нант – 1:1

Ляказетт, 24 – Лукеба, 2 (автогол)

Видеообзор матча