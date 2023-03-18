Франция18 марта 2023, 00:59 | Обновлено 18 марта 2023, 01:13
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ВИДЕО. Курьезный автогол на 2-й минуте. Лион и Нант разошлись миром
В матче 28-го тура чемпионата Франции зафиксирована ничья
18 марта 2023, 00:59 | Обновлено 18 марта 2023, 01:13
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В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Нант» разошлись миром (1:1).
На 2-й минуте гости оказались впереди в счете благодаря курьезному автоголу Кастелло Лукеба. Хозяева отыгрались довольно быстро, когда забил Александр Ляказетт.
«Лион» набрал 41 очко и входит в топ-10 Лиги 1, а «Нант» идет на 14-й позиции (30 очков).
Лига 1. 28-й тур, 17 марта
Лион – Нант – 1:1
Ляказетт, 24 – Лукеба, 2 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Кастелло Люкеба (Лион).
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