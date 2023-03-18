Атлетик» на выезде обыграл Вальядолид и близок к зоне еврокубков
Гости забили трижды, на что хозяева поля ответили лишь одним голом
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде переиграл «Вальядолид» со счетом 3:1.
Защитник Иньиго Мартинес в середине первого тайма вывел гостей вперед. После перерыва форвард Горка Гурусета удвоил преимущество басков. Канадский форвард Кайл Ларин на 74-й минуте отыграл один мяч для хозяева. Но Микель Весга с пенальти вернул преимущество в два мяча.
«Атлетик» набрал 36 очков и поднялся на 7-е место Ла Лиги, которое может дать право выступления в еврокубках. «Вальядолид» остался на 14-й позиции (28 очков).
Ла Лига. 26-й тур, 17 марта
Вальядолид – Атлетик – 1:3
Голы: Ларин, 74 – Иньиго Мартинес, 30, Гурусета, 57, Весга, 78 (пен)
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