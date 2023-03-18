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Чемпионат Испании
Вальядолид
17.03.2023 22:00 – FT 1 : 3
Атлетик
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Испания
18 марта 2023, 00:23 | Обновлено 18 марта 2023, 00:58
27
0

Атлетик» на выезде обыграл Вальядолид и близок к зоне еврокубков

Гости забили трижды, на что хозяева поля ответили лишь одним голом

18 марта 2023, 00:23 | Обновлено 18 марта 2023, 00:58
27
0
Атлетик» на выезде обыграл Вальядолид и близок к зоне еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде переиграл «Вальядолид» со счетом 3:1.

Защитник Иньиго Мартинес в середине первого тайма вывел гостей вперед. После перерыва форвард Горка Гурусета удвоил преимущество басков. Канадский форвард Кайл Ларин на 74-й минуте отыграл один мяч для хозяева. Но Микель Весга с пенальти вернул преимущество в два мяча.

«Атлетик» набрал 36 очков и поднялся на 7-е место Ла Лиги, которое может дать право выступления в еврокубках. «Вальядолид» остался на 14-й позиции (28 очков).

Ла Лига. 26-й тур, 17 марта

Вальядолид – Атлетик – 1:3

Голы: Ларин, 74 – Иньиго Мартинес, 30, Гурусета, 57, Весга, 78 (пен)

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Атлетик).
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Вальядолид Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кайл Ларин Иньиго Мартинес Горка Гурусета Микель Весга видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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