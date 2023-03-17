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Чемпионат Италии
Аталанта
17.03.2023 21:45 – FT 2 : 1
Эмполи
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Италия
17 марта 2023, 23:55 | Обновлено 18 марта 2023, 01:01
56
0

Аталанта выиграла у Эмполи и прервала полосу неудач

Команда из Бергамо добилась волевой победы

17 марта 2023, 23:55 | Обновлено 18 марта 2023, 01:01
56
0
Аталанта выиграла у Эмполи и прервала полосу неудач
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 марта, в поединке 27-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Аталанта» и «Эмполи».

Гости арены «Атлети Адзурри д'Италия», что в Бергамо, первыми в матче добились успеха и ушли на перерыв, ведя в счете. Игрокам «Аталанты» после отдыха удалось вернуться в игру и вырвать победу – 2:1. Выиграв, бергамаски прервали серию из четырех матчей без побед (1 ничья, 3 поражения).

В таблице Серии А «Аталанта» занимает 6-е место с 45-ю очками. У «Эмполи» 14-я позиция и 28 пунктов.

Чемпионат Италии. 27-й тур

Аталанта – Эмполи – 2:1

Голы: Эбуехи, 44 (0:1). де Рон, 58 (1:1). Хойлунд, 86 (2:1).

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тайронн Эбуэхи (Эмполи).
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Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Расмус Хойлунд Эмполи видео голов и обзор Тайронн Эбуэхи Мартен де Рон
Источник Sport.ua
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