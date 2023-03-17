В пятницу, 17 марта, в поединке 27-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Аталанта» и «Эмполи».

Гости арены «Атлети Адзурри д'Италия», что в Бергамо, первыми в матче добились успеха и ушли на перерыв, ведя в счете. Игрокам «Аталанты» после отдыха удалось вернуться в игру и вырвать победу – 2:1. Выиграв, бергамаски прервали серию из четырех матчей без побед (1 ничья, 3 поражения).

В таблице Серии А «Аталанта» занимает 6-е место с 45-ю очками. У «Эмполи» 14-я позиция и 28 пунктов.

Чемпионат Италии. 27-й тур

Аталанта – Эмполи – 2:1

Голы: Эбуехи, 44 (0:1). де Рон, 58 (1:1). Хойлунд, 86 (2:1).