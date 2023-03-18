В воскресенье, 19 марта, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Рух».

Игра состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр Николай Балакин из Киевской области. Начало встречи в 15:00.

«Шахтер» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рух», за которой следите здесь.