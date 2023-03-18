Украина. Премьер лига18 марта 2023, 15:30 | Обновлено 18 марта 2023, 16:04
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Рух
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги
18 марта 2023, 15:30 | Обновлено 18 марта 2023, 16:04
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В воскресенье, 19 марта, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Рух».
Игра состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр Николай Балакин из Киевской области. Начало встречи в 15:00.
«Шахтер» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рух», за которой следите здесь.
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