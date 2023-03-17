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Чемпионат Германии
Боруссия М
17.03.2023 21:30 – FT 2 : 2
Вердер
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Германия
17 марта 2023, 23:46 | Обновлено 17 марта 2023, 23:59
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Дукш вам! Вердер лишил победы Боруссию Менхенгладбах

Сыгран стартовый поединок 25-го тура Бундеслиги

17 марта 2023, 23:46 | Обновлено 17 марта 2023, 23:59
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Дукш вам! Вердер лишил победы Боруссию Менхенгладбах
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 марта, в матче 25-го тура чемпионате Германии отношения выяснили «Боруссия» Менхенгладбах и «Вердер».

Гладбахцы по ходу поединка дважды вели в счете и были очень близки к победе. На 89-й минуте у них три турнирных очка отобрал гол в исполнении Дукша. Он, к слову, стал автором и первого в матче гола бременцев. В итоге, команды разошлись миром – ничья 2:2.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах занимает 10-е место, у «Вердера» – 11-я позиция. Оба клуба имеют по 31 очку.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 2:2

Голы: Тюрам, 48 (1:0). Дукш, 65 (1:1). Нойгаус, 73 (2:1). Дукш, 89 (2:2).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Менхенгладбах Вердер Марвин Дукш
Источник Sport.ua
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