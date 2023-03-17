Боруссия М

В пятницу, 17 марта, в матче 25-го тура чемпионате Германии отношения выяснили «Боруссия» Менхенгладбах и «Вердер».

Гладбахцы по ходу поединка дважды вели в счете и были очень близки к победе. На 89-й минуте у них три турнирных очка отобрал гол в исполнении Дукша. Он, к слову, стал автором и первого в матче гола бременцев. В итоге, команды разошлись миром – ничья 2:2.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах занимает 10-е место, у «Вердера» – 11-я позиция. Оба клуба имеют по 31 очку.

Чемпионат Германии. 25-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 2:2

Голы: Тюрам, 48 (1:0). Дукш, 65 (1:1). Нойгаус, 73 (2:1). Дукш, 89 (2:2).