У Барселоны одна серьезная потеря на Эль-Класико с Реалом

«Барселона» не сможет рассчитывать на полузащитника Педри в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится в воскресенье, 19 марта, в столице Каталонии.

20-летний хавбек в ходе сегодняшней тренировки «блауграны» почувствовал дискомфорт. Сообщается, что Педри также не сможет сыграть за сборную Испании в ближайших матчах квалификации Евро-2024.

Игра 26-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье, 19 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 65-ю очками. У «Реала» 56 пунктов и вторая позиция.