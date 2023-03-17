У Барселоны одна серьезная потеря на Эль-Класико с Реалом
Педри не поможет партнером в предстоящем поединке
«Барселона» не сможет рассчитывать на полузащитника Педри в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится в воскресенье, 19 марта, в столице Каталонии.
20-летний хавбек в ходе сегодняшней тренировки «блауграны» почувствовал дискомфорт. Сообщается, что Педри также не сможет сыграть за сборную Испании в ближайших матчах квалификации Евро-2024.
Игра 26-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье, 19 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 65-ю очками. У «Реала» 56 пунктов и вторая позиция.
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