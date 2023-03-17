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  4. ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 марта 2023, 21:15 | Обновлено 17 марта 2023, 21:24
3143
4

ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов

В четвертьфинале ЛЧ английский «Челси» сыграет против мадридского «Реала»

17 марта 2023, 21:15 | Обновлено 17 марта 2023, 21:24
3143
4
ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
Twitter. Михаил Мудрик

Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале ЛЧ английский «Челси» сыграет против мадридского «Реала».

«Реал? Очень интересно», – сказал Мудрик во время тренировки и побежал дальше.

ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов

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Источник Sport.ua
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umnuy2
видно по мимики губ что реал впечатляет как сила 
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+2
fitnes_sports066
Впервые согласен с Леоненко
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0
avk2307
Скудный словарный запас. Вот и все. Но через год скажет больше....
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-1
BestOf
Опробует лавку на Сантьяго Бернабеу
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-2
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