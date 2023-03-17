Лига чемпионов17 марта 2023, 21:15 | Обновлено 17 марта 2023, 21:24
3143
4
ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
В четвертьфинале ЛЧ английский «Челси» сыграет против мадридского «Реала»
17 марта 2023, 21:15 | Обновлено 17 марта 2023, 21:24
3143
4
Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
В четвертьфинале ЛЧ английский «Челси» сыграет против мадридского «Реала».
«Реал? Очень интересно», – сказал Мудрик во время тренировки и побежал дальше.
ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
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Комментарии 4
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