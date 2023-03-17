Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале ЛЧ английский «Челси» сыграет против мадридского «Реала».

«Реал? Очень интересно», – сказал Мудрик во время тренировки и побежал дальше.

ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов