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Англия
17 марта 2023, 20:40 | Обновлено 17 марта 2023, 21:04
274
0

Уокера пронесло. Игрок Ман Сити избежал уголовной ответственности

Защитнику сошел с рук инцидент в баре

17 марта 2023, 20:40 | Обновлено 17 марта 2023, 21:04
274
0
Уокера пронесло. Игрок Ман Сити избежал уголовной ответственности
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Английский защитник клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер избежит уголовной ответственности за происшествие в баре, которое имело место в первых числах марта.

Полиция Чешира подтвердила, что 32-летнему уроженку Шеффилда было отдано внесудебное распоряжение, согласно которому исключается его обвинение по уголовной статье. Исходя из этого, дело в отношении Уокера закрыто.

Кайл Уокер, как известно, в нетрезвом состоянии посетил бар. Там он снимал с себя штаны, вызывающе танцевал, приставал к девушкам.

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Кайл Уокер Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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