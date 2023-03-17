Англия17 марта 2023, 20:40 | Обновлено 17 марта 2023, 21:04
274
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Уокера пронесло. Игрок Ман Сити избежал уголовной ответственности
Защитнику сошел с рук инцидент в баре
17 марта 2023, 20:40 | Обновлено 17 марта 2023, 21:04
274
0
Английский защитник клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер избежит уголовной ответственности за происшествие в баре, которое имело место в первых числах марта.
Полиция Чешира подтвердила, что 32-летнему уроженку Шеффилда было отдано внесудебное распоряжение, согласно которому исключается его обвинение по уголовной статье. Исходя из этого, дело в отношении Уокера закрыто.
Кайл Уокер, как известно, в нетрезвом состоянии посетил бар. Там он снимал с себя штаны, вызывающе танцевал, приставал к девушкам.
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