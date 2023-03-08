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Англия
08 марта 2023, 16:10 | Обновлено 08 марта 2023, 16:57
2566
0

Пьянка и непристойное поведение. Игрок Ман Сити рискует оказаться в тюрьме

Проблемы могут возникнуть у Кайла Уокера

08 марта 2023, 16:10 | Обновлено 08 марта 2023, 16:57
2566
0
Пьянка и непристойное поведение. Игрок Ман Сити рискует оказаться в тюрьме
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметился непристойным поведение в одном из клубов Англии. Сообщается, что он стал действующим лицом позорного инцидента, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Источник утверждает, что Кайл пришел в бар трезвым, а спустя какое-то время, будучи уже пьяным, схватил одну из девушек за грудь, а также обнажился перед клиентами заведения, спустив штаны своего спортивного костюма. В клубе Уокер якобы провел около полутора часов.

За такое поведение 32-летнего футболисту может грозить до двух лет тюрьмы, если он получит обвинение в непристойном обнажении в публичном месте и за приставания на сексуальной почве.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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