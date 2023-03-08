Пьянка и непристойное поведение. Игрок Ман Сити рискует оказаться в тюрьме

Защитник клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметился непристойным поведение в одном из клубов Англии. Сообщается, что он стал действующим лицом позорного инцидента, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Источник утверждает, что Кайл пришел в бар трезвым, а спустя какое-то время, будучи уже пьяным, схватил одну из девушек за грудь, а также обнажился перед клиентами заведения, спустив штаны своего спортивного костюма. В клубе Уокер якобы провел около полутора часов.

За такое поведение 32-летнего футболисту может грозить до двух лет тюрьмы, если он получит обвинение в непристойном обнажении в публичном месте и за приставания на сексуальной почве.