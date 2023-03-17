ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский обратился к украинским военным:

«Обнимаю всех, кто е**шит за страну! Всем респект. Всем спасибо. Пишите, помогу чем смогу».

Такое сообщение опубликовал Артем Милевский в stories Instagram.