Украина17 марта 2023, 20:49 | Обновлено 17 марта 2023, 20:59
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ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Бывший футболист «Динамо» опубликовал сообщение в Instagram
17 марта 2023, 20:49 | Обновлено 17 марта 2023, 20:59
770
2
Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский обратился к украинским военным:
«Обнимаю всех, кто е**шит за страну! Всем респект. Всем спасибо. Пишите, помогу чем смогу».
Такое сообщение опубликовал Артем Милевский в stories Instagram.
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