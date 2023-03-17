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Украина
17 марта 2023, 20:49 | Обновлено 17 марта 2023, 20:59
770
2

ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным

Бывший футболист «Динамо» опубликовал сообщение в Instagram

17 марта 2023, 20:49 | Обновлено 17 марта 2023, 20:59
770
2
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский обратился к украинским военным:

«Обнимаю всех, кто е**шит за страну! Всем респект. Всем спасибо. Пишите, помогу чем смогу».

Такое сообщение опубликовал Артем Милевский в stories Instagram.

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Динамо Киев Артем Милевский российско-украинская война
Источник Instagram
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Jaime_Lannister
Та встановіть йому нарешті хтось кириличну розкладку )))
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Remark
В волонтеры собрался что ли? Или "под пивасиком" был?
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0
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