ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»

Бывший игрок «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко не упустил возможности поиздеваться на экс-игроком киевлян Артемом Милевским, который посетил матч «бело-синих» против «Ингульца» (0:2).

«Я уже говорил почему «Динамо» проиграло – потому что Милевский не фартовый. Тем более сейчас у него новый стиль. Он забирает кличку «поп» у Олега Саленко.

Как-то ехали мы играть в военную часть за Борисполем, еще когда были везде блокпосты серьезные. На заправке мы встретились с полковником, чтобы он нас провез. Стоим я, Саленко и другие из моей команды. Подъезжает полковник, выходит из машины, смотрит на Саленко и говорит: «А вы че, попа с собой взяли?», – сказал Леоненко.