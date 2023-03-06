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  4. ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 12:15 | Обновлено 06 марта 2023, 12:25
1142
0

ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»

Виктор решил поиздеваться над Артемом

06 марта 2023, 12:15 | Обновлено 06 марта 2023, 12:25
1142
0
ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»
screenshot

Бывший игрок «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко не упустил возможности поиздеваться на экс-игроком киевлян Артемом Милевским, который посетил матч «бело-синих» против «Ингульца» (0:2).

«Я уже говорил почему «Динамо» проиграло – потому что Милевский не фартовый. Тем более сейчас у него новый стиль. Он забирает кличку «поп» у Олега Саленко.

Как-то ехали мы играть в военную часть за Борисполем, еще когда были везде блокпосты серьезные. На заправке мы встретились с полковником, чтобы он нас провез. Стоим я, Саленко и другие из моей команды. Подъезжает полковник, выходит из машины, смотрит на Саленко и говорит: «А вы че, попа с собой взяли?», – сказал Леоненко.

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Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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