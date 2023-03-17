Александрия установила рекордную серию ничьих

«Александрия» установила новый личный рекорд, подписав пятую мировую подряд. Первую ничью черно-желто-зеленые сделали при Юрии Гуре с «Рухом» (1:1 дома), четыре последующих уже под руководством Руслана Ротаня – на своем поле с «Металлистом 1925» (3:3) и «Днепром-1» (2:2) и в гостях с «Минаем» (1:1) и «Металлистом» (0:0).

Более продолжительные ничейные серии в истории чемпионатов Украины имели только «Верес» (дважды) и «Ворскла».

Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Период Тренер 7 Верес 23.09.2017 – 18.11.2017 Юрий ВИРТ 6 Верес 30.10.1993 – 06.03.1994 Михаил ДУНЕЦ 6 Ворскла 29.05.2015 – 15.08.2015 Василий САЧКО 5 Кремень 23.04.1993 – 23.05.1993 Борис СТРЕЛЬЦОВ 5 Металлург М 12.10.1997 – 07.04.1998 Николай ПАВЛОВ 5 Таврия 01.10.2000 – 15.11.2000 Александр ИЩЕНКО 5 Таврия 15.06.2003 – 22.07.2003 Анатолий ЗАЯЕВ 5 Днепр 20.08.2006 – 23.09.2006 Олег ПРОТАСОВ 5 Черноморец 28.03.2010 – 18.04.2010 Андрей БАЛЬ 5 Днепр 09.12.2016 – 17.03.2017 Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 5* Александрия 28.11.2022 – 17.03.2023 Юрий ГУРА (1), Руслан Ротань (4)

* – серия не закончена

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ