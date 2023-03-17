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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 19:29 | Обновлено 17 марта 2023, 19:32
760
5

Александрия установила рекордную серию ничьих

Черно-желто-зеленые подписали 5-ю мировую подряд

17 марта 2023, 19:29 | Обновлено 17 марта 2023, 19:32
760
5
Александрия установила рекордную серию ничьих
УПЛ

«Александрия» установила новый личный рекорд, подписав пятую мировую подряд. Первую ничью черно-желто-зеленые сделали при Юрии Гуре с «Рухом» (1:1 дома), четыре последующих уже под руководством Руслана Ротаня – на своем поле с «Металлистом 1925» (3:3) и «Днепром-1» (2:2) и в гостях с «Минаем» (1:1) и «Металлистом» (0:0).

Более продолжительные ничейные серии в истории чемпионатов Украины имели только «Верес» (дважды) и «Ворскла».

Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Период

Тренер

7

Верес

23.09.2017 – 18.11.2017

Юрий ВИРТ

6

Верес

30.10.1993 – 06.03.1994

Михаил ДУНЕЦ

6

Ворскла

29.05.2015 – 15.08.2015

Василий САЧКО

5

Кремень

23.04.1993 – 23.05.1993

Борис СТРЕЛЬЦОВ

5

Металлург М

12.10.1997 – 07.04.1998

Николай ПАВЛОВ

5

Таврия

01.10.2000 – 15.11.2000

Александр ИЩЕНКО

5

Таврия

15.06.2003 – 22.07.2003

Анатолий ЗАЯЕВ

5

Днепр

20.08.2006 – 23.09.2006

Олег ПРОТАСОВ

5

Черноморец

28.03.2010 – 18.04.2010

Андрей БАЛЬ

5

Днепр

09.12.2016 – 17.03.2017

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

5*

Александрия

28.11.2022 – 17.03.2023

Юрий ГУРА (1), Руслан Ротань (4)

* – серия не закончена

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Александр Белогубко
Ротань Физрук а не тренер 
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+1
Борис Велев
Простите, но..у  Ротаня  "всего" ТРИ  команды...дайте  четвертую  и  все  сложится...  Увы,  уже  сейчас чувствуем  уровень,  а  точнее его  отсутствие,  подготовки  и  участия  сборной  в  отборе  на  евро....УАФ  на высоте и  НЕДОСЯГАЕМ...
Ответить
+1
Zanregent
Ротань-стайл!
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0
VitosKH
С Ротанькой-Пердянькой о победах можно забыть
Ответить
0
Springfield
Лучше синица в руках. С этими +1 они всё таки удалились от Колоса и Кривбасса.
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-2
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