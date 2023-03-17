Александрия установила рекордную серию ничьих
Черно-желто-зеленые подписали 5-ю мировую подряд
«Александрия» установила новый личный рекорд, подписав пятую мировую подряд. Первую ничью черно-желто-зеленые сделали при Юрии Гуре с «Рухом» (1:1 дома), четыре последующих уже под руководством Руслана Ротаня – на своем поле с «Металлистом 1925» (3:3) и «Днепром-1» (2:2) и в гостях с «Минаем» (1:1) и «Металлистом» (0:0).
Более продолжительные ничейные серии в истории чемпионатов Украины имели только «Верес» (дважды) и «Ворскла».
Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Тренер
|
7
|
Верес
|
23.09.2017 – 18.11.2017
|
Юрий ВИРТ
|
6
|
Верес
|
30.10.1993 – 06.03.1994
|
Михаил ДУНЕЦ
|
6
|
Ворскла
|
29.05.2015 – 15.08.2015
|
Василий САЧКО
|
5
|
Кремень
|
23.04.1993 – 23.05.1993
|
Борис СТРЕЛЬЦОВ
|
5
|
Металлург М
|
12.10.1997 – 07.04.1998
|
Николай ПАВЛОВ
|
5
|
Таврия
|
01.10.2000 – 15.11.2000
|
Александр ИЩЕНКО
|
5
|
Таврия
|
15.06.2003 – 22.07.2003
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
5
|
Днепр
|
20.08.2006 – 23.09.2006
|
Олег ПРОТАСОВ
|
5
|
Черноморец
|
28.03.2010 – 18.04.2010
|
Андрей БАЛЬ
|
5
|
Днепр
|
09.12.2016 – 17.03.2017
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
5*
|
Александрия
|
28.11.2022 – 17.03.2023
|
Юрий ГУРА (1), Руслан Ротань (4)
* – серия не закончена
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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