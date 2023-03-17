Динамо Киев

18.03.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига17 марта 2023, 19:08 | Обновлено 17 марта 2023, 19:41
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Динамо – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите онлайн матч 18 тура УПЛ 18 марта в 14:00
17 марта 2023, 19:08 | Обновлено 17 марта 2023, 19:41
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В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Заря».
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