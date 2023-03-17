Динамо Киев

В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

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Игра можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.

Sport.uaпроведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Заря».