Динамо Киев

Украина. Премьер лига17 марта 2023, 18:58 | Обновлено 17 марта 2023, 19:40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Заря
Матч 18 тура состоится 18 марта в 14:00
17 марта 2023, 18:58 | Обновлено 17 марта 2023, 19:40
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В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2, а также на YouTube.
Sport.uaпроведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Заря».
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