Лига чемпионов17 марта 2023, 18:54 |
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Спортдир Манчестер Сити: «Бавария? Считаю нас фаворитом»
Чики Бегиристайн – о жеребьевке Лиги чемпионов
17 марта 2023, 18:54 |
456
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Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с мюнхенской «Баварией»:
«Холанд – это та часть, что делает нас лучше. Считаю нас фаворитом. Мы сплоченная, стабильная команда, мы мыслим позитивно.
Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал. Если выйдем и сможем выбить «Челси» или «Реал», будет хороший шанс выиграть Лигу чемпионов».
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