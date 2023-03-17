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Лига чемпионов
17 марта 2023, 18:54 |
456
1

Спортдир Манчестер Сити: «Бавария? Считаю нас фаворитом»

Чики Бегиристайн – о жеребьевке Лиги чемпионов

17 марта 2023, 18:54 |
456
1
Спортдир Манчестер Сити: «Бавария? Считаю нас фаворитом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с мюнхенской «Баварией»:

«Холанд – это та часть, что делает нас лучше. Считаю нас фаворитом. Мы сплоченная, стабильная команда, мы мыслим позитивно.

Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал. Если выйдем и сможем выбить «Челси» или «Реал», будет хороший шанс выиграть Лигу чемпионов».

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Чики Бегиристайн Манчестер Сити Бавария Лига чемпионов
Источник Marca
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