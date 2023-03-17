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  4. А были варианты? Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
17 марта 2023, 17:26 |
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А были варианты? Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

Награда досталась форварду «Манчестер Сити»

17 марта 2023, 17:26 |
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А были варианты? Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В голосовании болельщиков он опередил форварда «Наполи» Виктора Осимхена, игрока «Реала» Карима Бензема и полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала против «РБ Лейпциг» Холанд забил 5 голов, повторив рекорд Лионеля Месси и Луиса Адриано.

Сегодня «Манчестер Сити» получил соперника по 1/4 финала. Им стала «Бавария».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Источник УЕФА
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