Лига чемпионов17 марта 2023, 17:26 |
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А были варианты? Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов
Награда досталась форварду «Манчестер Сити»
17 марта 2023, 17:26 |
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Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В голосовании болельщиков он опередил форварда «Наполи» Виктора Осимхена, игрока «Реала» Карима Бензема и полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала против «РБ Лейпциг» Холанд забил 5 голов, повторив рекорд Лионеля Месси и Луиса Адриано.
Сегодня «Манчестер Сити» получил соперника по 1/4 финала. Им стала «Бавария».
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