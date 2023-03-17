А были варианты? Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В голосовании болельщиков он опередил форварда «Наполи» Виктора Осимхена, игрока «Реала» Карима Бензема и полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала против «РБ Лейпциг» Холанд забил 5 голов, повторив рекорд Лионеля Месси и Луиса Адриано.

Сегодня «Манчестер Сити» получил соперника по 1/4 финала. Им стала «Бавария».