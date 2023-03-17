Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перица ОГНЕНОВИЧ: «Александрия – одна из лучших команд Украины»
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 17:07 | Обновлено 17 марта 2023, 17:16
393
1

Перица ОГНЕНОВИЧ: «Александрия – одна из лучших команд Украины»

Тренер «Металлиста» остался доволен ничьей

17 марта 2023, 17:07 | Обновлено 17 марта 2023, 17:16
393
1
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Александрия – одна из лучших команд Украины»
ua-football. Перица Огненович

И.о. главного тренера «Металлиста» прокомментировал нулевую ничью с «Александрией».

«Мы знали, что будет трудная игра. «Александрия» – очень хорошая команда. Мы старались сыграть как можно лучше в этом матче. Я думаю, ничья – это реальный результат.

Мы проиграли две предыдущие игры, хотели выиграть сегодняшнюю, но у «Александрии» очень качественный контроль мяча, это одна из лучших команд Украины. Так что я скажу, что можем быть довольны результатом.

У нас есть задача остаться в лиге, мы знаем, где нам не хватает качества игры. Так что будем продолжать работать и уже начинаем готовиться к следующей игре», – сказал Огненович.

У «Металлиста» после 18-ти матчей 17 очков и 13-е место в турнирной таблице.

По теме:
Металлист – Александрия – 0:0. Еще одна ничья для Ротаня. Видеообзор матча
Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
Металлист – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Перица Огненович Металлист Харьков
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Футбол | 16 марта 2023, 21:37 222
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер

В 1/8 финала донецкая команда пропустила семь голов

Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 17 марта 2023, 12:54 0
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри

Британский боксер уверен, что в этом бою будет хорошо видно мастерство бойцов

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора на Евро-2024
Футбол | 17.03.2023, 16:09
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора на Евро-2024
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора на Евро-2024
Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером
Футбол | 17.03.2023, 12:38
Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером
Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Футбол | 17.03.2023, 05:50
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
14sergey1953
Во дает!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
16.03.2023, 12:24 2
Теннис
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 22
Футбол
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 18
Теннис
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
15.03.2023, 16:45 3
Бокс
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
15.03.2023, 18:59 6
Биатлон
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
17.03.2023, 14:15 17
Футбол
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
17.03.2023, 01:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности