Перица ОГНЕНОВИЧ: «Александрия – одна из лучших команд Украины»

И.о. главного тренера «Металлиста» прокомментировал нулевую ничью с «Александрией».

«Мы знали, что будет трудная игра. «Александрия» – очень хорошая команда. Мы старались сыграть как можно лучше в этом матче. Я думаю, ничья – это реальный результат.

Мы проиграли две предыдущие игры, хотели выиграть сегодняшнюю, но у «Александрии» очень качественный контроль мяча, это одна из лучших команд Украины. Так что я скажу, что можем быть довольны результатом.

У нас есть задача остаться в лиге, мы знаем, где нам не хватает качества игры. Так что будем продолжать работать и уже начинаем готовиться к следующей игре», – сказал Огненович.

У «Металлиста» после 18-ти матчей 17 очков и 13-е место в турнирной таблице.