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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 21:55 |
52
0

Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 марта в 13:00 поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги

17 марта 2023, 21:55 |
52
0
Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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