В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 13:00.

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«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».