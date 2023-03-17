Украина. Премьер лига17 марта 2023, 21:55 |
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Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 марта в 13:00 поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги
17 марта 2023, 21:55 |
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В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
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