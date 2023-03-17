Анри отказался возглавить женскую сборную Франции

Тьерри Анри отклонил предложение возглавить женскую сборную Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

Не привлекла Анри даже возможность тренировать команду на предстоящем женском ЧМ-2023. Анри остается без тренерской работы после ухода с должности ассистента наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

После отказа Анри в шорт-листе на пост главного тренера женской сборной Франции остаются Жослен Гурвенек, Жерар Прешер и Эрве Ренар.