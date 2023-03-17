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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 16:48 |
142
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Анри отказался возглавить женскую сборную Франции

Легендарный форвард остается без работы

17 марта 2023, 16:48 |
142
0
Анри отказался возглавить женскую сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Тьерри Анри отклонил предложение возглавить женскую сборную Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

Не привлекла Анри даже возможность тренировать команду на предстоящем женском ЧМ-2023. Анри остается без тренерской работы после ухода с должности ассистента наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

После отказа Анри в шорт-листе на пост главного тренера женской сборной Франции остаются Жослен Гурвенек, Жерар Прешер и Эрве Ренар.

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Тьерри Анри женская сборная Франции по футболу
Источник Le Figaro
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