Барановская пробилась в первый полуфинал на профессиональном турнире
Алиса будет сражаться за путевку в финал на 15-тысячнике в Тунисе
Украинская теннисистка Алиса Барановская впервые вышла в полуфинал на профессиональном уровне.
В 1/4 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) Алиса в двух сетах обыграла вторую сеяную Тамиру Пашек. Австрийка отказалась продолжать борьбу в конце второго сета.
Монастир. 1/4 финала
Алиса Барановская (Украина) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:4, 5:4 (30-0) - отказ
Для Барановской это первый турнир на профессиональном уровне.
В полуфинале 17-летняя украинкаа сыграет против Нины Радованович из Франции, посеянной под шестым номером.
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