Барановская пробилась в первый полуфинал на профессиональном турнире

Украинская теннисистка Алиса Барановская впервые вышла в полуфинал на профессиональном уровне.

В 1/4 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) Алиса в двух сетах обыграла вторую сеяную Тамиру Пашек. Австрийка отказалась продолжать борьбу в конце второго сета.

Монастир. 1/4 финала

Алиса Барановская (Украина) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:4, 5:4 (30-0) - отказ

Для Барановской это первый турнир на профессиональном уровне.

В полуфинале 17-летняя украинкаа сыграет против Нины Радованович из Франции, посеянной под шестым номером.