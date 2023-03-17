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  4. Барановская пробилась в первый полуфинал на профессиональном турнире
ITF
17 марта 2023, 15:54 |
326
2

Барановская пробилась в первый полуфинал на профессиональном турнире

Алиса будет сражаться за путевку в финал на 15-тысячнике в Тунисе

17 марта 2023, 15:54 |
326
2
Барановская пробилась в первый полуфинал на профессиональном турнире
ФТУ. Алиса Барановская

Украинская теннисистка Алиса Барановская впервые вышла в полуфинал на профессиональном уровне.

В 1/4 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) Алиса в двух сетах обыграла вторую сеяную Тамиру Пашек. Австрийка отказалась продолжать борьбу в конце второго сета.

Монастир. 1/4 финала
Алиса Барановская (Украина) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:4, 5:4 (30-0) - отказ

Для Барановской это первый турнир на профессиональном уровне.

В полуфинале 17-летняя украинкаа сыграет против Нины Радованович из Франции, посеянной под шестым номером.

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Алиса Барановская ITF Монастир Тамира Пашек
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Зараз ця Пащек ніхто і звати її ніяк, але "були колись и ви рисаками". Десять років тому входила в 30, вигравала Істбурн. В листопаді на Кубку Біллі Джин Кінг проти латвійок тільки на тайбрейку третього сета поступилася 9:11 Остапенко. Буки, до речі, давали 1.11 проти 5.50 на Барановську.
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Stanislav Matusevych
Перший турнір -  і перша перемога над колись відомою у минулому суперницею. Непоганий початок.
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