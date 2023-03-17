Украина. Премьер лига17 марта 2023, 20:35 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист 1925
В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги
17 марта 2023, 20:35 |
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В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925».
Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Начало встречи в 13:00.
«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
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