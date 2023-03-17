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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 20:35 |
92
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист 1925

В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги

17 марта 2023, 20:35 |
92
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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