В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.